Bologna-Juventus, Sarri: “Dobbiamo ritrovare la brillantezza. Infortuni? Non mi preoccupano”

Maurizio Sarri si proietta alla sfida di campionato contro il Bologna.

Il tecnico toscano della Juventus, nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport, ha analizzato il momento della propria squadra che deve far fronte a diversi infortuni. I bianconeri ricominceranno il loro percorso in Serie A affrontando in trasferta i felsinei guidati da Sinisa Mihajlovic.

“Penso sia un problema di brillantezza generale, riusciamo a imporre mole di gioco ma poi non riusciamo ad essere pericolosi. Mi fa pensare ad una squadra che ha problemi di brillantezza, ma fa parte del momento. Noi dobbiamo migliorare la qualità del gioco, poi il problema realizzativo migliorerà di conseguenza. Non posso pensare che questa squadra possa avere problemi a lungo nel segnare, visto i giocatori che la compongono”.