Bologna-Juventus, Mihajlovic: “I bianconeri hanno un vantaggio, ho studiato una strategia”

Il Bologna si prepara ad affrontare la Juventus.

I felsinei nella serata di lunedì dovranno vedersela contro la compagine bianconera che nelle due uscite di Coppa Italia non è riuscita ad andare in rete e perso la finale contro il Napoli. In vista del match del Dall’Ara, il tecnico di casa Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato le seguenti parole nel corso della conferenza stampa.

“La Juve parte avvantaggiata per le due partite che ha già giocato dopo la pausa, oltre alla qualità della sua rosa ovviamente. Noi scenderemo in campo per la prima volta, ma come sempre giocheremo per vincere. Domani saremo in casa, ma la mancanza del pubblico ci toglierà un 15-20%: una percentuale che dovremo ritrovare quindi dentro di noi. Sarà una partita difficile per il Bologna, ma anche per la Juve. Sicuramente non partiamo battuti. Abbiamo cercato di rinfrescare la memoria dei giocatori su tutto ciò che devono fare in campo. Non solo tatticamente o tecnicamente, abbiamo lavorato tanto anche sulla testa dei calciatori. Questa ripartenza è un’incognita per tutti, anche io sono curioso di vedere come si esprimerà la mia squadra domani. Sono convinto che noi come sempre daremo il massimo, poi vedremo se questo basterà”.