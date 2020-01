Bologna-Hellas Verona, Juric: “Possiamo fare risultato, siamo cresciuti molto. Borini? Ecco cosa penso”

L’Hellas Verona sfida il Bologna per avvicinarsi alla zona Europa.

I gialloblù sono la sorpresa della stagione 2019/20 di Serie A. Venticinque, finora, i punti conquistati, con un gap di soltanto quattro punti dalla sesta in classifica, il Cagliari. Gli scaligeri, domani pomeriggio, affronteranno la squadra di Sinisa Mihajlovic per continuare la loro corsa verso i piani alti.

Il tecnico Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha presentato la gara del “Dall’Ara”: “Il Bologna sta facendo ottime prestazioni, sono forti in tutti i reparti. Ma anche noi possiamo fare risultato. Penso che siamo cresciuti tanto rispetto all’andata, adesso dobbiamo continuare così. Sarebbe da scemi non continuare a lavorare in questo modo. Stiamo pensando se riproporre il tridente leggero, l’altro giorno hanno fatto molto bene. C’è un’altra soluzione, oggi decidiamo. Borini inizia ad inserirsi, ha tanta voglia di fare bene. La squadra ha fatto bene, in questi casi tendi a cambiare di meno. Borini non lo vedo da falso nove, può fare l’attaccante puro. Può anche fare il quinto all’occorrenza. È un giocatore che negli ultimi anni ha ricoperto tanti ruoli. Tutti hanno fatto passi in avanti, dai più vecchi ai giovani. Kumballa è un esempio, è un ragazzo molto serio, è concentrato sul lavoro. Deve continuare così. Pessina si adatta bene, sia nel ruolo di centrocampista che in appoggio alla punta. Vedremo se giocherà. Rrahmani sarà della partita”.

Infine, un pensiero a Sinisa Mihajlovic: “Siamo felici che stia vincendo la battaglia, sono contento stia andando così”.