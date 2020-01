Bologna, Dominguez si presenta: “Sono contento, essere in Italia è un sogno. Ruolo? Ecco quale preferisco”

Nicolas Dominguez si presenta.

Il centrocampista argentino, cresciuto nel Vélez Sarsfield, è stato acquistato ad agosto scorso dal Bologna ed inserito in rosa in questo mese. Alla corte di Sinisa Mihajlovic il classe ’98 si è subito dato da fare e domenica ha esordito con la maglia rossoblù nel match di campionato contro il Torino, disputando gli ultimi nove minuti di gioco.

Il giocatore, protagonista quest’oggi di una conferenza stampa, si è presentato così ai microfoni dei giornalisti: “Sono molto contento di essere qui. Il Bologna è una squadra ambiziosa e fin qui mi sto trovando benissimo. Vado in campo cercando di fare quello che abbiamo provato in settimana, la squadra e lo staff tecnico mi stanno dando grande fiducia. Palacio? Sia con lui che con Paz mi sono trovato molto bene sin da subito, mi stanno aiutando molto. Per ogni argentino il sogno è di approdare in Europa, la cosa importante è adattarsi rapidamente per costruirsi una carriera importante. Mi piace giocare in mezzo al campo, non importa se una posizione offensiva o difensiva. Il mio giocatore di riferimento è Marco Verratti“.

