Bologna-Cremonese, Thiago Motta: “Loro chiusi, meritavamo di vincere. Oggi difficile”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna, Thiago Motta

⚽️

Parola a Thiago Motta. Il tecnico del Bologna, in seguito al pari rimediato in casa contro la Cremonese, nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, è intervenuto in sede di conferenza stampa, esprimendosi sulla prova offerta dalla sua squadra in quel dello stadio Dall'Ara. Di seguito le parole del mister italobrasiliano:

Come mai il Bologna fatica con le squadre più in basso in classifica?

"Oggi è stata una partita difficile, con una squadra con grandi motivazioni. Loro si sono chiusi cercando di non farci giocare, noi ci abbiamo provato lo stesso e peccato per alcune situazioni che potevano portarci al gol".

"Non mi può consolare perché da quello che ho visto oggi in campo mi dispiace molto del risultato. Meitavamo la vittoria ma il calcio è così. Ora pensiamo a recuperare per la prossima".

E' più facile sopperire all'assenza di Arnautovic fuori casa?

"Io sono contento di chi ha giocato e di ciò che ha fatto. Per il poco tempo che abbiamo giocato oggi abbiamo creato e tentato di vincere".

Dal mercato per l'attacco non ti aspetti niente?

"Oggi avremmo meritato di vincere la partita... Ora pensiamo alla prossima".