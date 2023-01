Bologna-Cremonese, probabili formazioni: Ballardini sfida Motta, al Dall’Ara per la A

Altra storia in campionato dove il Bologna vive un buon momento ed è reduce dal successo esterno conquistato ad Udine contro la compagine friulana guidata da Sottil. Classifica serena per la formazione emiliana in virtù dell'undicesimo posto attuale e dei ventidue punti ottenuti, situazione ben diversa per la Cremonese ancorata all'ultimo posto in graduatoria a ben dieci punti dal Sassuolo quartultimo.

Solo sette i punti conquistati sotto la gestione dell'ex tecnico Alvini, la sterzata dell'esonero e la scelta di affidarsi a Ballardini rappresentano l'ultimo disperato tentativo di restare aggrappati alla massima categoria. Il tecnico ravennate non è certo nuovo ad imprese sportive di tale portata, come ha già ampiamente dimostrato in situazioni oggettivamente molto critiche sulle panchine di Cagliari, Palermo e Genoa, esperienze in cui è riuscito, subentrando in corso d'opera, a risalire la china e centrare l'obiettivo contro ogni pronostico. La grande prestazione in Coppa Italia ed il successo contro la capolista del campionato di Serie A, principale candidata alla vittoria dello scudetto, rappresentano una straordinaria infusione di autostima per la compagine lombarda. Ballardini ha già avuto un ottimo impatto sotto il profilo mentale, tattico e motivazionale, ma alla Cremonese servono subito punti pesanti per covare concrete speranze di rimonta in classifica.