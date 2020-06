Bologna, contro la Juventus in campo con una maglia speciale: ‘WeAreOne 2020’

Una casacca speciale per il ritorno in campo.

Nella sfida di lunedì contro la Juventus che andrà in scena allo stadio “Dall’Ara”, il Bologna, scenderà in campo con una maglia speciale. Sulla divisa sarà infatti applicata uno speciale patch dedicata a ‘WeAreOne 2020 – Ripartiamo insieme’ la piattaforma solidale rossoblù dei progetti promossi dal Bologna per contrastare l’emergenza Covid-19″. A comunicarlo, attraverso il proprio sito di riferimento, è lo stesso club emiliano. Lo stesso slogan ‘We Are One 2020 – Ripartiamo insieme’ sarà inoltre esposto su uno striscione sotto la torre di Maratona nel settore Distinti dello stadio bolognese.