Bologna-Cagliari, Thiago Motta: “Contento per il risultato. Barrow? L’ho visto bene”

I cambi erano già previsti, ma il primo tempo non mi è piaciuto sotto l'aspetto della motivazione. Alla fine sono contento per il risultato... Ora continuiamo così. Ha fatto molto bene, è un ragazzo che ha voglia di fare e che continua nonostante gli sbagli. Deve capire meglio come posizionarsi senza palla, giocare più veloce e vedere il gioco senza palla, però sono molto contento di lui, sia in partita che in allenamento. Schouten è un giocatore intelligente che sa posizionarsi bene in mezzo al campo. Nel secondo tempo è migliorato nella lettura del gioco, e ha fatto bene. Barrow? L'ho visto bene. Non li voglio fissi, altrimenti diventiamo prevedibili. Devono scambiarsi con gli esterni così da rendere più difficile la lettura della partita agli avversari. Oggi abbiamo giocato con gli interni molto alti, è vero, ma Schouten, Dominguez, Soriano, sono tutti giocatori che sanno abbassarsi. Si, dobbiamo migliorare sotto porta e davanti con le caratteristiche e i giocatori che abbiamo dobbiamo e possiamo fare meglio. Oggi eravamo lenti nella costruzione del gioco anche complice l'avversario che si era schierato dietro. Moltissimo, per dare continuità a quanto fatto nel primo tempo contro la Sampdoria e poi contro il Napoli. Non è mai scontato vincere una partita, perché in un momento come quello che stiamo attraversando la vittoria è importante per dare fiducia e costruire un gruppo solido".