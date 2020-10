Bologna-Cagliari, Mihajlovic: “Tutto sull’idea Mandzukic. Barrow? Consapevole di poter dare di più”

Parola a Sinisa Mihajlovic.

Manca sempre meno alla sfida tra Bologna e Cagliari in programma domani sera al “Dall’Ara”. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico degli emiliani, Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.

“Si lavora cercando di migliorare quanto fatto, nella speranza di recuperare gli infortunati e continuando ad avere fiducia nel lavoro. Sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa nel gioco e nel comportamento. Nelle ultime tre partite abbiamo creato più gioco e siamo stati più squadra degli avversari ma abbiamo sempre perso. Quando giochi sempre nello stesso modo ottieni sempre lo stesso risultato. Non dobbiamo cambiare mentalità o gioco, ma aggiungerci qualcosa, sia a livello individuale che di squadra. Penso alla comunicazione: è fondamentale parlarsi in campo, serve a sentirsi più forti. Ci vuole qualcuno che si arrabbia o che da coraggio alla squadra. Poi dobbiamo migliorare la concentrazione e sulla personalità. Quest’ultima non ci è mancata, però la si dimostra ancora di più tenendo in mano il gioco. Sono questi tre gli aspetti da migliorare”.

“In ogni partita ci sono più partite… Fino al 70esimo magari vedi una gara che poi cambia, anche per le sostituzioni. Chi è entrato nelle ultime partite ha fatto bene, però ricordiamo anche quanti e quali giocatori ci mancano per infortunio. Noi non siamo una squadra attrezzata come le grandi. Se ci togli quattro giocatori possibilmente titolari, le cose cambiano. Adesso si è aggiunto anche Santander… E parliamo di infortuni con tempi di recupero lunghi, a parte Medel. Se poi dovesse capitare anche qualche caso di Covid… In questa situazione di emergenza dobbiamo fare tutti di più. I tiri dipendono dalla qualità, dall’abitudine, dalla fortuna. Poi quando tiriamo e facciamo gol ce li annullano pure. E’ un momento così, ma siamo tutti fiduciosi e pronti a migliorarci”.

Mihajlovic si è poi espresso sulle condizioni di Barrow: “Come ho già detto lui ha tre soluzioni: giocare bene e fare gol, giocare male e fare gol, o giocare bene senza gol. Lui deve mettere in pratica almeno una di queste. Ora siamo un po’ penalizzati anche perchè ha un problema alla mano che lo condiziona. Comunque lui è consapevole di poter dare di più”.

Chiosa finale sul mercato: “Sul mercato non c’è nessuno che io vedo adatto al Bologna. Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo… nemmeno Mandzukic. Ricordiamoci che uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Dobbiamo essere lucidi, non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno le cose senza pensare”.