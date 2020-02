Bologna-Brescia, Bani: “Non hanno mai tirato in porta. Classifica? Mancano dieci punti per…”

Vittoria importantissima per il Bologna.

Sul campo del Renato Dall’Ara è andata in scena la sfida tra il Bologna e il Brescia, che si sono affrontati in occasione della ventiduesima giornata di Serie A: gli ospiti erano passati in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Torregrossa, ma i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato con le reti di Orsolini e Bani, salendo momentaneamente al nono posto in classifica.

Al termine del match il difensore del Bologna, al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato con il Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta: “Avevo segnato anche in serie B con il Brescia, mi porta bene (ride ndr). Noi dobbiamo pensare di giornata in giornata, ci mancano dieci punti per la salvezza. Poi vediamo. Il Brescia non ha mai tirato in porta, va bene così. Sappiamo che c’è qualcosa da migliorare, ma saremo soddisfatti a fine campionato“.