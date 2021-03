Bologna, Barrow incorona Mihajlovic: “Mi dà sempre consigli, Gasperini non mi capiva”

La nuova vita al Bologna di Musa Barrow.

L’attaccante gambiano è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Atalanta dove ha anche esordito e giocato ben 41 partite in Serie A. Il suo passaggio in rossoblu nella stagione 2019/20 è stato di certo un toccasana per la sua carriera, soprattutto perchè ha trovato un tecnico come Sinisa Mihajlovic. Il giovane centravanti classe ’98, nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Il Corriere dello Sport’, ha sparato a zero sul suo ex allenatore Gian Piero Gasperini.

“Ho più rapporto con Mihajlovic che con Gasperini. Quest’ultimo vuole il risultato, è duro. Non mi capiva. Da Mihajlovic vado e dico: mister possiamo parlare? E lui: certo. Mi ascolta, mi dà consigli e mi dice cosa devo chiedere a me stesso. Mihajlovic cerca sempre di fare la sua partita. Palla a terra e via. Anche col Barcellona. Gasperini gioca uno contro uno, ognuno ha il suo marcatore. Atalanta? Presero Zapata per farmi da secondo. Prime cinque partite ho giocato io. Poi, lui è entrato a Bologna e non si è fermato più”.