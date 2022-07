Bologna, all-in su Ilicic: dal nodo ingaggio alle volontà dell’ex Palermo. Le ultime

Con o senza Atalanta , il futuro di Josip Ilicic potrebbe essere ancora in Serie A . Dopo un'altra stagione complicata, dentro e fuori dal campo, il fantasista sloveno ex Palermo è pronto per un nuova avventura, probabilmente lontano da Bergamo. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic resta l'opzione maggiormente spendibile per quel che riguarda la prossima stagione dello sloveno. Uno scenario di mercato che, nel corso degli ultimi giorni, è stato anche confermato da entrambe le parti, con Percassi e Sartori che hanno affermato di star lavorando per trovare una quadra del possibile affare.

Ilicic percepisce un ingaggio di 1,8 milioni di euro a stagione, possibile che il Bologna vada ad abbassare - anche se non di molto - le pretese dell'ex Palermo e Fiorentina, che viene comunque da una stagione di quasi totale assenza sul campo. Il nodo della trattativa è lì, con Ilicic che avrebbe ancora un anno di contratto in essere con la Dea. All'età di 34 anni e dopo periodi non facili per la sua carriera, Bologna potrebbe davvero rappresentare un'opportunità di assoluto rilancio per il classe '88. Ne è consapevole lo stesso club felsineo, che sta spingendo per averlo specialmente qualora dovesse concretizzarsi l'uscita di Orsolini direzione Sassuolo.