Calciomercato Benevento, suggestione Callejon: il futuro dell’ex Napoli è un rebus. Pippo Inzaghi e Vigorito…

Pagine calcisticamente indimenticabili quelle scritte dall’attaccante esterno spagnolo con la maglia del club partenopeo. Gol, assist, giocate ad alto coefficiente di spettacolarità, il sogno scudetto a lungo sfiorato ma mai coronato con Maurizio Sarri alla guida. Dopo sette anni in simbiosi con il club, la piazza e la gente del capoluogo campano, è arrivato il momento doloroso del distacco. Callejon è oggi a tutti gli effetti un calciatore svincolato in attesa di decidere e conoscere il suo futuro. Tre le ipotesi plausibili secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport: un clamoroso ritorno di fiamma con la società di Aurelio De Laurentiis appare ragionevolmente la più remota, più consistenti le possibilità di un nuovo approdo in Liga. Nelle ultime ore prende sempre più quota una svolta inattesa quanto suggestiva: il Benevento, appena promosso in Serie A, starebbe da tempo lavorando su più fronti per convincere l’ex Napoli a sposare la causa dei sanniti. Callejon non sarebbe rimasto indifferente al cospetto della corte serrata del tecnico Pippo Inzaghi e del patron Vigorito. La prossima settimana potrebbe essere illuminante in tal senso, nei prossimi giorni il club campano capirà se sussistono realmente i margini concreti per piazzare un colpo di mercato di assoluto prestigio per celebrare con tutti i crismi il ritorno in massima serie.

