Benevento-Milan, Pioli: “Ripartiamo con entusiasmo e fiducia. Ibrahimovic? L’ho visto concentrato”

Il Milan capolista si appresta ad affrontare la trasferta di Benevento.

I rossoneri approcciano al 2021 da primi in classifica, davanti si ritroveranno la compagine sannita guidata da Pippo Inzaghi che sta vivendo un momento positivo. Il tecnico del club di Via Aldo Rossi, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Il mio obiettivo è battere il Benevento. Nel 2020 abbiamo fatto cose importanti per merito di tutte le componenti, dalla proprietà all’area tecnica. Su questo dobbiamo continuare, si riparte con entusiasmo e fiducia, abbiamo dei valori importanti. Serve pensare una partita alla volta, analizzare tutto e capire in cosa non siamo al 100%. Ibra è concentrato per tornare bene, difficile prevedere quando. Un bomber come Inzaghi avrebbe trovato posto, ma noi abbiamo degli equilibri importanti con Ibra centravanti di movimento. Pippo è stato il massimo per il centravanti d’area di rigore, sapeva dove arrivava il pallone, ci avrebbe dato una mano. Partita da ricordare nel 2020? Non voglio guardare troppo indietro, per me il gol più bello è stato l’ultimo contro la Lazio. Ma è ancora più bello quello che dovrà arrivare. Pensiamo a dove possiamo arrivare, sarà una stagione bella e difficile, pensiamo al cammino d’ora in avanti”.