Benevento, la gioia di Vigorito: “Non vedo l’ora di festeggiare ritorno in A, ma ho temuto una cosa”

Il Benevento pronto a tornare in campo.

Il Consiglio federale della FIGC ieri ha deciso che i campionati professionistici riprenderanno. Il club campano, attualmente in testa alla classifica di Serie B a +20 sulla seconda, è pronto dunque a festeggiare sul rettangolo verde il ritorno in Serie A. In questi mesi, tuttavia, i giallorossi hanno temuto che l’emergenza Coronavirus potesse mettere a rischio lo strapotere conquistato nel corso della stagione.

Il patron Oreste Vigorito, intervenuto ai microfoni di Ottochannel, ha detto la sua in merito alla decisione del Consiglio federale: “Non vogliono proprio che vada via dal calcio (ride ndr). Ho sempre confidato nell’operato delle Istituzioni e nella loro capacità di tener conto del merito sportivo e del buon senso. Ma ammetto che qualche volta ho temuto che potessero toglierci quello che sul campo era già diventato un diritto. Che avvenga attraverso il campo o col merito sportivo, non vedo l’ora di poter condividere questo successo con tutti quelli che hanno reso possibile il sogno. Non c’è mai un solo artefice. C’è una squadra, un team, una città che hanno saputo mettere la loro firma su un progetto che ha radici lontane ma che vive per un futuro più bello“.

