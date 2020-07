Benevento, Inzaghi: “Ci godiamo la promozione, prevedo una stagione dura”. E su Ibrahimovic…

“Ci stiamo ancora godendo il momento di una stagione irripetibile”.

Parola di Pippo Inzaghi. Una stagione sportiva piena di successi conditi da ottime prestazioni che hanno permesso alle Streghe di poter vivere nuovamente l’esperienza della massima serie italiana dopo due anni dall’ultima volta. Un’emozione unica e indescrivibile che il tecnico del Benevento, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha provato a raccontare così: “Siamo stati il miglior attacco del campionato, ma penso che chi vince il campionato è la squadra che prende meno gol. Alleno perché mi diverto – ha proseguito –, adesso ci prendiamo una pausa e gustiamo il momento, poi comincerà un campionato impegnativo”.

L’ex bomber del Milan, che ai rossoneri ha dato l’anima prima da calciatore e poi da allenatore, ha speso parole al miele per Zlatan Ibrahimovic e a Ciro Immobile, cannonieri protagonisti durante questa stagione: “Sicuramente il Milan fa bene a rinnovare il contratto a Ibra, lui ha una grande cultura del lavoro, sono contento anche per la permanenza di Pioli e spero in quella di Maldini. Mi auguro che il Milan torni ai fasti di un tempo. Immobile? E’ molto bravo – ha affermato Inzaghi – , l’ho sempre detto che è uno dei miei preferiti, ci mette sempre l’anima, so da Simone che è un grande lavoratore. Rispetto all’epoca mia adesso segnano di più, io pensavo di aver fatto tanti gol in Champions, poi sono arrivati Messi e Ronaldo”, ha concluso l’allenatore del Benevento.

