Benevento, Insigne: “La Serie A ci tocca di diritto. Mercato? Abbiamo una rosa competitiva, servono 5-6 innesti”

Il Benevento comincia a pensare alla prossima stagione.

Roberto Insigne, attaccante della strega nonché fratello del fantasista del Napoli Lorenzo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al Corriere Dello Sport, parlando del futuro della compagine guidata da Filippo Inzaghi, prima nella classifica di B a venti punti dalla seconda: “Questa Serie A ci tocca di diritto per quello che abbiamo saputo fare finora. Ma se torniamo in campo e mettiamo il sigillo matematico mi sento meglio. Lunedì saremo allo stadio per fare i tamponi e cominciare i test fisici. Speriamo che questo incubo sia terminato: di sicuro siamo sulla strada giusta”.

Benevento, Inzaghi: “Il calcio deve ripartire, pronti a tutto pur di terminare la stagione”

Chiosa finale sull’organico dei sanniti: “La rosa del Benevento è già molto competitiva, perché il direttore ha lavorato molto in prospettiva prendendo gente che ha giocato tanto in A come Schiattarella, Hetemaj, Caldirola, Maggio. Io credo che bastino 5-6 elementi da integrare nel nostro organico per rendere competitiva la squadra anche nel massimo campionato. Questo è il mio pensiero, poi il direttore saprà certamente quello che deve fare”.

Benevento, il ds Foggia: “Impensabile non assegnare la promozione ai giallorossi”