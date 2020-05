Benevento, il ds Foggia: “Impensabile non assegnare la promozione ai giallorossi”

Una stagione impressionante per il Benevento.

Pasquale Foggia, direttore sportivo dei sanniti, ha parlato del futuro della compagine giallorossa, prima in classifica a venti punti di distanza dal Crotone secondo. Una promozione quasi certa per la formazione guidata da Filippo Inzaghi, ma ancora non ufficializzata: “Nessuno può togliere il merito sportivo, soprattutto in un caso evidente come il nostro o quello di Monza e Reggina. Ne va dei sacrifici dei presidenti, che hanno fatto investimenti milionari. E’ giusto che venga tutelato il verdetto del campo scaturito da 28 partite giocate. Nessuno può pensare di non assegnare la promozione al Benevento, ma in questo momento dobbiamo risolvere altri problemi che riguardano l’intero sistema calcio”, queste le parole di Foggia, rilasciate ai microfoni di Radio Bianconera.

