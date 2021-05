Benevento-Cagliari, la resa dei conti: la squadra di Inzaghi al bivio decisivo in chiave salvezza. Ecco la decisione dei calciatori sanniti

Grande attesa in vista dello scontro diretto per la salvezza tra Benevento e Cagliari.

La compagine campana vuole reagire dopo un periodo estremamente complicato che ha fruttato alla squadra allenata da Filippo Inzaghi soltanto un punto nelle ultime cinque gare. Presa di coscienza e responsabilità da parte dei giocatori del club sannita che hanno espressamente chiesto alla società di poter andare in ritiro un giorno prima rispetto alla tabella di marcia prevista per preparare la madre di tutte le sfide, quella tra le mura amiche contro il Cagliari.

Milan-Benevento, Inzaghi: “Segnali di crescita, noi ci crediamo. Testa al Cagliari”

La sfida, che sarà un vero e proprio spareggio salvezza, è in programma domenica pomeriggio allo stadio Ciro Vigorito e vedrà scontrarsi la compagine giallorossa, terzultima in classifica a quota 31 punti, ed i sardi a +1 proprio sulle streghe. Come sottolinea l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” , già a partire da domani – venerdì 7 maggio – , la formazione giallorossa si chiuderà nel conclave di Venticano – comune in in provincia di Avellino – per cercare di fare quadrato e preparare la gara che vale come una finale. Il tecnico, Filippo Inzaghi – che di finali se ne intende – e la società hanno accolto favorevolmente la decisione dello spogliatoio che attesta come il gruppo giallorosso non abbia voglia di arrendersi in questo finale di campionato.

Cìè ancora voglia di riagguantare il treno che porta alla permanenza in Serie A, dopo il sorpasso subito dal Benevento ad opera del Cagliari, che a metà stagione accusava un distacco di ben otto lunghezze dalla formazione campana.