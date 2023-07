Benevento, Andreoletti: “Stiamo lavorando sul 4-3-3. Sul paragone con De Zerbi…”

Parola a Matteo Andreoletti. Il nuovo allenatore del Benevento - in sede di conferenza stampa di presentazione - si è mostrato ai giornalisti locali ed ai suoi nuovi tifosi per la prima volta nella giornata di ieri. L'ex allenatore della Sanremese è reduce da un esperienza con la Pro Sesto in Serie C, nella quale quale ha disputato i playoff fino al primo turno nazionale (perso con il Vicenza), dopo esser arrivato quarto nel girone A della terza divisione italiana di calcio. Oggi per lui un nuovo inizio, stavolta in una squadra che ha ambizioni di vertice, come quella del patron Vigorito. Di seguito, le sue parole: