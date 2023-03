Bari-Benevento, Stellone: “Ho pensato al ko di Pisa. Chi c’era prima di me però…”

"Con la partita di Pisa, dove c'è stata una sconfitta meritata, si è fatto un passo indietro rispetto a quanto si era visto prima. È stata una partita negativa in tutto l'insieme, a volte capita nel corso di un'annata. Se succede durante la sosta ci pensi per 15 giorni. La pausa è stata importante per migliorarci su tanti aspetti, ma quando perdi è sempre negativo perché passi due settimane di sconforto. Era meglio giocare subito per rimediare. Non è tutto sbagliato ciò che abbiamo fatto. Venivamo da partite positive, nelle ultime 7 partite abbiamo ottenuto 6 punti: sono pochi e anche di meno rispetto a chi c'era prima. Sulla carta è una partita difficile. Il Bari è una squadra forte con una società forte, ha grande entusiasmo. Non ha mai avuto picchi negativi, poi sono reduci dalla sconfitta di Terni che li spingerà a riscattarsi. Dovremo fare punti per affrontare Spal e Reggina con un'altra testa. Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti che ho citato, dobbiamo metterli in campo con rabbia, coraggio e spirito".