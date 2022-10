Zamfir, ds Cluj: “Bari, meriti grandi soddisfazioni. Complimenti a Polito e Mignani”

"La Juve vincerà, è molto più forte del Maccabi che è una buona squadra, ma i bianconeri sono di altra categoria". Lo ha detto Razvan Zamfir, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Cluj: dalla sfida di Champions League fra il Maccabi Haifa e la Juventus, in programma alle ore 18:45, alle prestazioni offerte fin qui dal Bari in Serie B. Ma non solo...