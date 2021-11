Vibonese, la rabbia di Mancino: “Bari? C’è tanta amarezza, il gol era regolare”

Le dichiarazioni del vice allenatore della Vibonese, Gaetano Mancino, dopo la sfida persa in casa del Bari

"Giocare a Bari non era semplice, ma abbiamo avuto quasi sempre il pallino del gioco. Non mi aspettavo una capolista così, avevamo preparato la partita in maniera tale che la squadra trovasse sfogo sulle fasce. Dobbiamo recuperare le forze dopo 3 partite in una settimana. Non abbiamo sicuramente la rosa del Bari. Gli arbitri hanno lasciato a desiderare, il gol era regolare. Siamo tutti arrabbiati a partire dalla società fino ad arrivare ai giocatori".