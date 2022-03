Vibonese-Bari, Mignani: “I valori della classifica non rendono. Ogni gara complicata”

Le dichiarazioni di Michele Mignani, tecnico del Bari, in vista della gara esterna dei galletti contro la Vibonese

Il Bari ha messo la freccia verso la vittoria del girone C e la conseguente promozione in Serie B . La compagine pugliese, attualmente con dieci punti di vantaggio sul Catanzaro secondo, cerca la seconda vittoria consecutiva dopo l'1-0 maturato contro la Juve Stabia . Il tecnico dei galletti, Michele Mignani , è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara esterna contro la Vibonese , valida per la 33a giornata:

"In questo momento i valori della classifica non rendono l'idea. Ogni squadra lotta per il proprio obiettivo e tutte le partite hanno un coefficiente di difficoltà molto alto, a prescindere dai valori. Partita trappola? L'abbiamo preparata in pochi giorni, cercando di recuperare energie dopo due partite molto dispendiose. Abbiamo troppo bisogno di fare punti e ho cercato di essere più chiaro che potessi, dicendo che non bisogna guardare il colore della maglia avversaria, ma perseguire il nostro obiettivo. Mi sento come se fosse la prima giornata, dove bisogna da subito fare punti. Loro hanno comunque dei giocatori di buon livello per la categoria, sia davanti che dietro"