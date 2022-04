Terranova, parla l’agente: “Bravo Polito a portarlo a Bari. Tutto sul suo futuro”

Le dichiarazioni rilasciate dall'agente di Emanuele Terranova, approdato al Bari nel corso della sessione estiva di calciomercato

"Terranova era alla sua prima esperienza in Lega Pro, anche se in una piazza che non meritava assolutamente questa categoria, e come al solito i giocatori bravi si adattano ai campionato". Lo ha detto Alessandro D'Amico, intervistato ai microfoni di "Tutto Bari": oggetto di discussione, il futuro del difensore del Bari, approdato alla corte di Michele Mignani nel corso della sessione estiva di calciomercato. Ma non solo... "Lui non aveva niente da scoprire, è alla sua quinta promozione in carriera. C'è sempre bisogno di giocatori che hanno vinto perché capiscono i momenti e le piccole cose che ci vogliono per raggiungerle", le sue parole.