Terranova dopo Picerno-Bari: “Tifosi, mi sono emozionato. Continuiamo così”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Bari dopo la sfida contro il Picerno, andata in scena domenica sera

Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri sera allo Stadio "Alfredo Viviani" di Potenza. Una vittoria, quella conquistata dal Bari contro il Picerno in occasione della terza giornata del Girone C di Serie C, centrata grazie alla rete messa a segno al minuto 67 da Simone Simeri.