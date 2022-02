Terracenere: “La mia su Monopoli-Bari. Baggio e Mancini, che fastidio…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista del Bari in vista della sfida tra la capolista ed il Monopoli

Poco più di due ore e sarà Monopoli-Bari , match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C . Dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend dagli uomini di Michele Mignani contro l' Acr Messina , la capolista affronterà una delle sorprese del Girone C . Fin qui, la squadra di Alberto Colombo ha conquistato 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. Intervistato ai microfoni de "La Repubblica", l'ex centrocampista del Bari Angelo Terracenere ha detto la sua sul derby di Puglia. Ma non solo...

"Quel che è certo è che se il Bari riuscirà ad esprimere sino in fondo la sua qualità, è chiaramente favorito. Ma il Monopoli sa metterla sul piano dell’intensità e non è così in alto per caso. La cosa bella è che è un derby di vertice. Un bello spot per il nostro calcio", ha dichiarato Terracenere, che ha poi ripercorso le tappe della sua carriera. "Ho avuto l’onore di affrontare alcuni tra i più forti calciatori del mondo. A quei tempi in serie A, c’erano dei fenomeni. Naturalmente il primo che viene in mente è Maradona. Troppo forte, giocava un calcio da marziano. Scintille? Con Roberto Baggio e con Roberto Mancini, perché al contrario di Maradona, appena li toccavi, si lamentavano. La cosa mi dava tanto fastidio", ha concluso.