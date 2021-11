Terracenere: “Il Bari vincerà con largo margine sulla seconda. Il Palermo…”

Le prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Mignani, la lotta promozione e non solo: le dichiarazioni rilasciate da Angelo Terracenere

Mediagol (nc) ⚽️

"Polito è stato un grande, riuscendo ad accasare altrove molti contratti onerosi e a prendere i giocatori che voleva. Poi anche il mister ci sta mettendo del suo, eccetto due partite, sta facendo giocare molto bene la squadra". Parola di Angelo Terracenere. Diversi i temi trattati dall'ex centrocampista del Bari, intervistato ai microfoni di "TuttoBari": dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Michele Mignani, attuale capolista del Girone C di Serie C, alla lotta promozione. Ma non solo... "Le scelte nei cambi sono merito suo, vedo che chi entra dà il massimo. Si gioca in 15-16. Chi gioca nel Bari non può essere un titolare o un panchinaro, Mignani davvero molto bravo a gestire lo spogliatoio. Forse l’unico anno in cui si è vinto senza questo aspetto, fu ai miei tempi con Salvemini in panchina. Ognuno faceva quello che voleva ma in campo eravamo una squadra", ha spiegato.

LOTTA PROMOZIONE -"Le prossime partite sono importantissimi, su tutte le ultime tre (Avellino, Taranto, Palermo): li si deve vedere se la squadra può dare lo strappo al campionato oppure no. Per me ci riuscirà. La differenza con lo scorso anno è la squadra, sono più forti, c'è qualità, questo fa la differenza. Rivali? Non mi fanno paura Monopoli e Turris, sono davanti, diranno la loro ma sicuramente non vinceranno il campionato. Per me bisogna solo preoccuparsi di Catanzaro e Avellino, non cito nemmeno il Palermo che è attualmente è la più vicina".

SINGOLI -"Mi hanno colpito D’Errico, Botta e Terranova ma la squadra è completa in tutti i reparti. Se deve fare un nome dico D’Errico. Bravissimo e con tantissime qualità ma deve avere più personalità. Se il mister non lo sta mettendo sempre, ci sono dei motivi. Deve aggiungere al suo bagaglio quella cattiveria calcistica necessaria. Per me il Bari vincerà il campionato con largo margine dalla seconda. Ne sono convinto, nonostante ora i punti siano solo 4. Questi ragazzi sono consapevoli della piazza, è imperativo vincere. Non ci sono mezzi termini. Noi tifosi vogliamo vedere il Bari nelle categorie in cui merita, questo desiderio deve essere esaudito", ha concluso.