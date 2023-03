Ternana-Bari, Mignani: “Troveremo un ambiente caldo. Frosinone? Ormai è andata”

Dopo il pareggio maturato al "San Nicola" contro il Frosinone , il Bari affronterà in trasferta la Ternana nella trentesima giornata di Serie B . Terzo posto con cinquanta punti e sette risultati utili consecutivi per la compagine di Michele Mignani , che si conferma tra le migliori della cadetteria. Alla vigilia del match contro gli umbri, il tecnico biancorosso è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La sfida ha in sé i pericoli che ci sono tutte le settimane, di fronte ci sarà un avversario ferito per l'ultimo periodo, ma che comunque ha valori in ogni reparto. Non bisogna mai fidarsi dei momenti delle squadre, ci aspetterà sarà un ambiente caldo. Ci avviciniamo alla fine della stagione, abbiamo meno margini di errori. Affronteremo il finale di campionato nella maniera giusta sapendo che ogni partita può essere determinante. Dobbiamo viverlo nella maniera corretta, cercando di essere spensierati e di prepararci bene. Frosinone? Noi guardiamo sempre le partite con occhio critico per pensare se si poteva fare qualcosa in più. A volte però è l'avversario che ti limita, ma magari potevo fare anch'io scelte diverse. Ormai è andata, al di là degli spunti che questo può dare, domani sarà una sfida diversa"