Supercoppa Serie C: oggi il sorteggio per SudTirol, Modena e Bari

Nella giornata di oggi, Sudtirol, Bari e Modena, conosceranno l’ordine delle partite valevoli per la Supercoppa

Si svolgerà oggi il sorteggio della Supercoppa di Serie C 2021/2022 in cui sarà deciso l’ordine delle partite valevoli per la competizione che vede affrontarsi le vincitrici dei tre raggruppamenti della terza serie nazionale.