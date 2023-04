SudTirol-Bari, Polito: “Nessuno ci ha mai messi in alle corde. Quello che succede…”

Ciro Polito , direttore sporitvo del Bari , ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport soffermandosi sull'ottimo momento della formazione biancorossa terza in classifica di Serie B dopo la vittoria in extremis contro il SudTirol:

"Sono sincero, vado avanti giorno per giorno. Senza tabelle, proclami o cose del genere. Succederà quello che vuole Dio. Non siamo mica a 90' dal campionato. Ci sono ancora 18 punti in palio. Abbiamo alle spalle quasi tutto il campionato. Possiamo dirlo: non abbiamo mai subito alcun avversario. Nessuno è riuscito a metterci alle corde. Non abbiamo rubato una sola gara. La vittoria di Bolzano? Portare a casa tre punti in uno scontro diretto, con l'ultimo assalto e un'azione spettacolare, ti procura sensazioni indimenticabili".