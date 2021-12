Serie C, Roselli: “Bari, questo è l’anno giusto! Il Palermo? Difficile si avvicini”

Il tecnico doppio ex di Bari e Taranto si è soffermato sulla stagione attuale delle sue ex squadre

Giorgio Roselli, tecnico del Ligorna ed ex calciatore del Bari e del Taranto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoC, parlando principalmente delle squadra in cui ha lasciato il segno, partendo dal club allenato da Mignani: "Penso proprio che per il Bari questo sia l’anno giusto. Le cose sono state fatte molto bene. Dall’inizio c’è un allenatore che ho avuto il piacere di allenare, una persona molto seria e preparata. Certo, l’Avellino, il Catanzaro ed il Palermo sono le avversarie più accreditate ma al di là dei punti in classifica credo che sia veramente difficile che queste squadre possano avvicinarsi troppo al Bari".