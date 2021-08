Serie C, Potenza-Bari 1-1: i lucani fermano i pugliesi. Risultati e classifica

Si chiude con un pareggio il posticipo del lunedì sera di Lega Pro tra la compagina lucana e gli ospiti pugliesi

Il primo turno della Lega Pro 2021/2022 va in archivio. Il campionato si è aperto con i successi di Catanzaro e Palermo a cui si è aggiunto il sorprendente Monopoli che ha schiantato il Catania per 3-0. Per chiudere la prima giornata mancava il posticipo di questa sera, che ha visto sfidarsi Potenza e Bari allo stadio "Alfredo Viviani". Questo match si è concluso sul punteggio di 1-1, con i pugliesi che non sono riusciti a imporre con continuità il proprio gioco, trovando di fronte una squadra ben organizzata che ha concesso le briciole al reparto offensivo del Bari. A portare la squadra ospite momentaneamente in vantaggio ci ha pensato Manuel Scavone, che al termine di un'azione ben congegnata ha messo il pallone alle spalle dell'incolpevole Richard Marcone. La formazione di casa dopo aver resettato negli spogliatoi entra con le idee chiare per provare a capovolgere il risultato. Al 52' trova il pareggio grazie a una conclusione di Francesco Paolo Salvemini. Le due squadre proseguiranno la partita a folate, senza però mai riuscire a creare reali occasioni da gol.