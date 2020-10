Serie C, il Bari si trasforma…nella famiglia Addams: ecco come i pugliesi celebrano Halloween

Sarà un Halloween un po’ atipico.

Quest’anno, la cosiddetta “notte della streghe” sarà decisamente fuori dagli schemi a causa dell’emergenza Coronavirus. Oltre al nuovo DPCM varato la scorsa domenica dal Premier Giuseppe Conte, in molti comuni hanno infatti emanato ulteriori ordinanze restrittive specifiche che vietano passeggiate e assembramenti. La festa, però, è diventata una vera e propria tradizione, tanto che in casa Bari, la dirigenza biancorossa ha voluto simpaticamente augurare ai propri tifosi un buon Halloween con una ‘mostruosa’ foto pubblicata sul proprio account Instagram, cogliendo l’occasione per invitare tutti a rimanere a casa e rispettare le regole anti-Covid.

Di seguito, il post in questione.