Serie C, girone C: il Bari annienta il Potenza, pugliesi al secondo posto. La classifica

Il Bari non lascia scampo al Potenza: 4-1 in trasferta e pratica lucana archiviata.

I pugliesi si portano in vantaggio al 43′ del primo tempo grazie a Marras che deposita in rete senza lasciare scampo al portiere avversario. Il raddoppio porta la firma ancora dell’ex Livorno che dopo un triangolo con Candellone rientra sul destro e insacca con una precisa conclusione sotto l’incrocio dei pali. Il tris biancorosso porta la firma di Matteo Ciofani che deposita su cross dalla destra del solito Candellone. Al 54′ prova a riaprire la gara il Potenza con la rete su rigore di Cianci, ma al 72′ ci pensa Simeri a chiuderla definitivamente che insacca su servizio di Marras. Punti importanti per il Bari che raggiunge quota 20 in classifica, a -4 dalla capolista Ternana.

CLASSIFICA

Ternana 24

Bari 20

Teramo 17

Avellino 15

Turris 15

Catanzaro 15

Juve Stabia 13

Foggia 10

Paganese 10

Vibonese 9

Catania 9

Monopoli 9

Potenza 9

Virtus Francavilla 8

Bisceglie 7

Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5

Palermo 3