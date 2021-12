Serie C-Girone C, Bari-Taranto: le formazioni ufficiali del derby pugliese

Le formazioni ufficiali della sfida tra Bari e Taranto, valida per il penultimo turno del girone di andata di Serie C

E' tutto pronto al "San Nicola" dove, Bari e Taranto, si affronteranno nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie C. Mignani conferma l’undici sceso in campo dal 1′ contro l'Avellino: Mallamo preferito a Scavone. In attacco, spazio a Botta a sostegno del tandem Paponi-Antenucci. Buone notizie per il Taranto che ritrova Saraniti, in campo dal '1 con Giovinco e Mastromonaco.