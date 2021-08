Serie C-Girone C: alle 21.00 Potenza-Bari chiude la prima giornata di Lega Pro

Potenza-Bari chiude il programma della prima giornata del girone C di Serie C. Allo stadio "Alfredo Viviani" andrà in scena un match che vedrà sfidarsi due compagini che cercano il riscatto dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia di Lega...

⚽️

Al via la prima giornata del campionato di Lega Pro 2021-2022 che sabato 28 agosto ha già fatto registrare i primi risultati del girone C di Serie C.

Dopo il roboante 4-4 tra Paganese e ACR Messina (prossimo avversario del Palermo, nel derby in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia), due i match disputati alle ore 20.30, con il primo terminato 0-0 tra Monterosi e Foggia e il sonoro 3-0 del Monopoli ai danni del Catania. Nella ricca domenica di Lega Pro il Palermo FC ha superato per 2-0 il Latina grazie ai due rigori trasformati (uno per tempo) da Roberto Floriano ed Edoardo Soleri. Stop alla prima per l'Avellino di Piero Braglia che non va oltre l'1-1 nel corso della sfida casalinga contro il Campobasso, vittoria convincente del Catanzaro che ha strapazzato per 3-1 la Virtus Francavilla. Pareggio esterno per la Juve Stabia che chiude sull'1-1 la sfida contro la Fidelis Andria.

I RISULTATI DELLA 1aGIORNATA DEL GIRONE C DI SERIE C

Paganese-ACR Messina 4-4

Monopoli-Catania 3-0

Monterosi Tuscia-Foggia 0-0

Vibonese-Picerno 0-0

Catanzaro-Virtus Francavilla 3-1

Avellino-Campobasso 1-1

Fidelis Andria-Juve Stabia 1-1

PALERMO-Latina 2-0

Taranto-Turris 0-0

Potenza-Bari (questa sera, ore 21.00)

In programma questa sera l'ultima gara che chiude il tabellone della prima giornata del terzo raggruppamento della terza divisione di calcio italiana. In scena allo Stadio "Alfredo Viviani", il posticipo tra Potenza e Bari, match che avrà il suo calcio d'inizio alle ore 21.00.

I galletti guidati da mister Mignani sono chiamati a dare risposta sul campo ai propri tifosi, dopo la pesante eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, subita nel derby contro la Fidelis Andria. Stessa sorte per il Potenza, che dopo l'eliminazione ai calci di rigore contro il Monopoli, dovranno dimostrare che l'eliminazione dal trofeo di categoria è stato solo frutto della sorte avversa ai tiri dagli undici metri contro la compagine biancoverde. Di seguito le probabili formazioni che potrebbero scendere sul terreno del "Viviani" di Potenza, alle ore 21.00 - match visibile su RaiSport (in chiaro) e Eleven Sports (solo per gli abbonati).

POTENZA (3-5-2): Marcone; Matino, Cargnelutti, Gigli; Coccia, Nigro, Sandri, Ricci, Zampa; Mazzeo, Baclet. All. Gallo

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare, Sabbione, Mazzotta; Maita, Bianco, D'Errico; Botta; Simeri, Antenucci. All. Mignani

Arbitro: Moriconi di Roma 2

Assistenti: Maninetti - Giorgi

IV: Mirabella

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL GIRONE C DI SERIE C

Monopoli 3

Catanzaro 3

PALERMO 3

ACR Messina 1

Paganese 1

Avellino 1

Juve Stabia 1

Fidelis Andria 1

Campobasso 1

Taranto 1

Foggia 1

Vibonese 1

Turris 1

Picerno 1

Monterosi 1

Bari 0*

Potenza 0*

Virtus Francavilla 0

Latina 0

Catania 0

*una partita in meno