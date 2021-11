Serie C-Girone C, 16a giornata: il Bari vince sul Latina e si porta +7 dal Palermo

Il Bari vince contro il Latina per 3-1 inanellando la terza vittoria consecutiva. I galletti allungano in classifica sul Palermo secondo, adesso il distacco è di sette punti in attesa della gara di domenica tra i rosanero e il Picerno

Il Bari guidato da Michele Mignani trova la terza vittoria consecutiva contro il Latina, nel match valido per la sedicesima giornata del girone C di Serie C.

Dopo il vantaggio firmato da Mirco Antenucci allo scadere del primo tempo, nella seconda frazione gli uomini di Daniele Di Donato trovano il pari con Di Livio. Solamente sei minuti dopo però slalom in area avversaria di Ruben Botta, cross al bacio per Daniele Paponi che da pochi passi insacca di testa per il nuovo vantaggio dei galletti.

Latina che prova a rimettere in piedi la partita in diverse occasioni ma è bravo l'estremo difensore di casa, Frattali, a respingere tutti i tentativi dei nerazzurri. Al minuto 89 Marras trova la rete del definitivo 3-1 che chiude la gara in favore del Bari.

Biancorossi che si portano coì a +7 sul Palermo secondo in classifica, in attesa della gara di domenica tra i rosanero e il Picerno in programma alle 14:30.