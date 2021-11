Serie C, Fidelis Andria-Bari 0-3: biancorossi vincenti e in vetta al Girone C

il Bari di Michele Mignani mette un altro tassello vincente nella corsa al primo posto del Girone C di Serie C, conquistando tre punti nel match esterno contro la Fidelis Andria

Mediagol (ls) ⚽️

Il Bari vince ancora e torna a +4 sul Palermo secondo in classifica. Tutto facile per i biancorossi di Michele Mignani, che nel match valido per il quindicesimo turno del campionato di Serie C Girone C passeggiano sul campo della Fidelis Andria. A sbloccare il parziale ci pensa dopo venti minuti di gara MircoAntenucci, che su calcio di rigore sentenzia i calabresi e indirizza subito il confronto in favore degli ospiti.

È lo stesso centravanti dei galletti a mettersi sulle spalle il reparto offensivo dei suoi, favorendo anche il raddoppio di Paponi a pochi minuti dal termine della prima frazione. L'attaccante - in seguito ad un errore da parte della difesa di casa - ha concretizzato l'ottima azione di Antenucci sviluppatasi sulla sinistra, siglando lo 0-2 al rientro negli spogliatoi. Ci penserà lo stesso Antenucci a chiudere definitivamente la pratica per i biancorossi a venti minuti dalla fine, mettendo in rete il suo secondo centro personale e confermando il primo posto del Bari in vetta alla classifica del Girone C.

Nel prossimo impegno, la formazione pugliese riceverà sul rettangolo verde del San Nicola il Latina, con la sicurezza di mantenere il primato anche in caso di risultato negativo. Il margine non è comunque incolmabile per le pretendenti inseguitrici del Bari, che dovranno tenere la marcia di Antenucci e i suoi per non perdere terreno nei confronti della testa del Girone C.