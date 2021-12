Serie C, Bari-Taranto 3-1: i galletti vincono il derby e volano a +8 dal Palermo

Prosegue la penultima giornata del girone di andata di Serie C, con ben 4 match andati in scena questo pomeriggio alle 14:30 e alle 15:00. Al Massimino trionfa il Catania nel derby siciliano tra gli etnei e il Palermo: decide una doppietta di...

Prosegue la penultima giornata del girone di andata di Serie C, con ben 4 match andati in scena questo pomeriggio alle 14:30 e alle 15:00. Al Massimino trionfa il Catania nel derby siciliano tra gli etnei e il Palermo: decide una doppietta di Moro al termine di una gara nervosissima. Successo anche per la Turris che vola al secondo posto in classifica, a pari punti con i rosanero. Pareggio a reti bianche per il Monopoli contro il Latina, successo per esterno per l'Avellino contro la Vibonese.