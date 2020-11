Serie C, Bari-Juve Stabia: Montalto nel tridente. Le formazioni ufficiali

È tutto pronto allo stadio “San Nicola”, dove alle ore 17.30 andrà in scena il big-match della nona giornata del girone C di serie C tra Bari e Juve Stabia.

Per i galletti, mister Auteri propone il consueto 3-4-3 con la novità Montalto nel tridente offensivo insieme a Marras ed Antenucci. In difesa Perrotta rileva Sabbione, che si accomoda in panchina. Le vespe di mister Padalino rispondono con il 4-3-3, con il tridente invariato rispetto all’ultima gara formato da Orlando, Romero e Bubas, mentre in difesa Codromaz sostituisce l’indisponibile Troest.

Queste le formazioni della gara:

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Perrotta, Di Cesare; Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, Montalto. A disp.: Liso, Marfella, Hamlili, Simeri, D’Ursi, Corsinelli, Sabbione, Candellone, De Risio, Citro, Lollo, Semenzato. All.: Gaetano Auteri

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei, Garattoni, Allievi, Codromaz, Rizzo; Scaccabarozzi, Berardocco, Mastalli; Orlando, Romero, Bubas. A disp.: Lazzari, Maresca, Bentivegna, Mulè, Bovo, Guarracino, Vallocchia, Volpicelli, Oliva, Fantacci. All.: Pasquale Padalino

ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno (Severino-Carrelli). IV: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

