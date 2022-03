Serie C, Bari-Fidelis Andria: i galletti pareggiano e rimandano la festa promozione

Nessun gol e festa promozione rimandata per il Bari di Mignani, che pareggia in casa contro la Fidelis Andria

Dopo i 7 match andati in scena alle 14:30, la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C si chiude con l'attesissima sfida delle 17:30 tra Bari e Fidelis Andria. I galletti, primi in classifica a +10 dalla seconda, non approfittano del pari del Catanzaro non andando oltre lo 0-0 contro i pugliesi. Festa promozione dunque rimandata per i biancorossi, che deludono i 20 mila accorsi al "San Nicola" per il primo match point per la Serie B.