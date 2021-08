Serie C, Bari come la Salernitana? De Laurentiis valuta la cessione del club

L'indiscrezione clamorosa riguarda la possibile cessione del Bari da parte di Aurelio De Laurentiis. L'imprenditore starebbe valutando infatti la vendita del club pugliese in ragione della normativa federale legata alle multiproprietà

Il patron, Aurelio De Laurentiis, starebbe infatti contemplando l'ipotesi di cedere la società biancorossa proprio in ragione della normativa federale legata alle multiproprietà. L'imprenditore cinematografico non vorrebbe, in prospettiva, trovarsi in una situazione analoga a quella del collega Claudio Lotito, attuale presidente della Lazio, costretto a cedere la Salernitana dopo la promozione in Serie A conquistata dal club granata. Ecco quanto affermato da Auriemma nel corso della trasmissione radiofonica da lui stesso condotta.