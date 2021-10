Serie C, Bari-Catanzaro: Antenucci e Simeri regalano i tre punti ai biancorossi

Nel big match della dodicesima giornata del girone C di Serie C, il Bari capolista si impone 2-1 contro il Catanzaro, a segno Antenucci e Simeri per i biancorossi

Terminato il primo anticipo della dodicesima giornata del girone C di Serie C. Al "San Nicola" il Bari capolista supera per 2-1 il Catanzaro, nel match di cartello del sabato di Serie C.

Succede tutto nel primo tempo, al minuto 19 i galletti passano in vantaggio con uno splendido gol di Mirco Antenucci, che raccoglie un cross in area di Pucino e con una acrobazia fulmina il portiere ospite Branduani. Allo scadere della prima frazione però, è Pietro Cianci a riportare la situazione in parità a favore dei giallorossi. L'attaccante ex Teramo, a lungo corteggiato dal Palermo nel mercato estivo, duetta con il compagno di squadra Bianchi e conclude a botta sicura da dentro l'area di rigore, spedendo il pallone alle spalle di Pierluigi Frattali.

Nel secondo minuto di recupero di recupero il Bari torna in vantaggio, clamoroso errore del difensore ospite Fazio che spiana la strada al numero 9 barese, Simeri, che a tu per tu con Branduani non sbaglia e riporta avanti i biancorossi.

Nella seconda frazione il Bari è abile a gestire il vantaggio, con il Catanzaro che riesce a rendersi pericoloso solo al minuto 51 con Bombagi, ma Frattali nega il pareggio agli ospiti.

I galletti mantengono quindi il primato in classifica nel girone C. La squadra allenata da Michele Mignani si trova adesso a +7 dal Catanzaro, in attesa dei match pomeridiani.