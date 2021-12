Serie C, Baiano: “Primo posto? Bari forte, ma c’è una squadra che può recuperare”

Le parole dell'ex attaccante di Foggia, Napoli e Parma, Francesco Baiano, in vista dell'ultima giornata del girone di andata

"Il Foggia gioca un bel calcio ha obiettivi diversi dall'Avellino partito per vincere il campionato. Ha tutto il tempo per recuperare, ma davanti c'è una squadra che sta viaggiando fortissimo come il Bari. C'è comunque ancora tempo".

"C'è comunque ancora tempo. Braglia e Zeman sono due grandissimi allenatori, ho conosciuto Zeman che avevo 20 anni e mi ha insegnato tanto, mi ha fatto migliorare come attaccante e come me tanti altri giocatori. Sono due allenatori diversi anche se hanno lo stesso obiettivo, mettere in campo una squadra che possa vincere le partite. L'Avellino adesso dà sensazione di essere una squadra solida che sa dove vuole arrivare, e anche se gioca meno bene vince, rispecchiando il carattere del suo allenatore".