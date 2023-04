Serie B, Gautieri: “Occhio al SudTirol, il Bari può arrivare fino in fondo”

“Occhio al SudTirol : è una squadra tosta che gioca e ha una struttura societaria importante. Anche il Bari può arrivare fino in fondo”, così Carmine Gautieri che ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Tmw. L'attuale tecnico del Sangiuliano City si è inoltre soffermato sul Napoli di Spalletti e sulla Roma di Mourinho . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

ROMA- "Mourinho resterà alla Roma anche l’anno prossimo. Quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, ha creato una mentalità importante, vincente. La Roma può arrivare fino in fondo in Europa League e può qualificarsi per la Champions"