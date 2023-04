Serie B, 31ª giornata: pari Frosinone a Perugia, ok Bari. Classifica aggiornata

Conclusi anche i due posticipi del sabato, validi per la trentunesima giornata di Serie B. Nelle gare delle 14 vittorie per Cosenza , la terza consecutiva, e Ascoli . Il Palermo di Eugenio Corini cade al "Tardini" contro il Parma , ducali che tornano a vincere in casa dopo un mese. Pari nel big match tra Cagliari e SudTirol .

Nei successivi due match, con fischio d'inizio alle 16:15, il Bari supera il Benevento al "San Nicola" per 2-0 e guadagna il terzo posto, reti di Antenucci e Folorunsho. Solo pari per il Frosinone in casa del Perugia, al vantaggio umbro firmato da Casasola risponde Mulattieri. Di seguito i risultati e classifica aggiornata, in attesa del posticipo domenicale tra Modena e Cittadella.