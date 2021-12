Sconcerti sulla multiprorietà: “Bari? Sarà uno dei prossimi acquisti degli americani”

Le parole della penna del Corriere dello Sport, Mario Sconcerti, sul discusso tema relativo alle multiproprietà

Continua a tenere banco il tema relativo alle multiproprietà. Durante un'intervista concessa ai microfoni di "TMW Radio", Mario Sconcerti si è soffermato a parlare delle seconde squadre: argomento scottante, che riguarda diversi club di Serie C, tornato a far discutere dopo la promozione in A della Salernitana di Claudio Lotito che costringerà ad un passaggio di consegne obbligato, in virtù del divieto posto dalla FIGC di possedere due club che partecipano allo stesso torneo professionistico.