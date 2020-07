Reggio Audace-Bari, Vivarini polemico: “Fallo di mano? Noi penalizzati, ma adesso dobbiamo ripartire”

Parola a Vincenzo Vivarini.

Ieri sera, fra le mura del Mapei Stadium, la Reggiana ha centrato la promozione in Serie B dopo ben ventun’anni grazie alla rete messa a segno da Kargbo al minuto 50 della sfida valida per la finale dei playoff di Serie C. Una vittoria conquistata ai danni del Bari: sfuma, dunque, la seconda promozione di fila per la compagine pugliese, ripartito nel 2018 dai dilettanti dopo il fallimento.

“C’è molta amarezza. La Reggiana ha avuto un approccio alla gara devastante, con accelerazioni eccezionali con Kargbo. Però siamo delusi perché avevamo raddrizzato la partita, rimettendo a posto un po’ di cose. Accettiamo il verdetto e dobbiamo ripartire”, ha dichiarato il tecnico del Bari al termine del match.

“Le finali sono equilibrate. Gli emiliani hanno avuto tre occasioni a inizio partita, abbiamo avuto situazioni importanti per far gol. Abbiamo preso gol in modo strano. Le partite vengono decise da episodi. Ci vuole un pizzico di fortuna – ha proseguito Vivarini in merito a gol di Antenucci annullato nel secondo tempo –. Il gol di Antenucci? E’ da rivedere il regolamento: il giocatore mi ha detto che ha toccato il pallone con il corpo. Sono situazioni al limite che lasciano amarezza. E poi ho rivisto l’azione, il fallo di mano al limite era loro. Si sono lamentati degli arbitri tutto l’anno, ma questi eventi ci penalizzano. Merito alla Reggiana, che è una buona squadra, però è chiaro che questa sera siamo noi a dover recriminare“, ha concluso.

VIDEO, la Reggiana torna in Serie B dopo 21 anni: in città esplode la festa, le immagini…