Reggina, Crisetig: “Noi bel gruppo. Frosinone ottima squadra, Gagliolo un grande”

Lorenzo Crisetig , centrocampista della Reggina , fa il punto della situazione dopa la vittoria da parte degli amaranto, ai danni del Como di Moreno Longo per 0-1, con la rete valevole tre punti di Hernani dal dischetto al 78'. Nonostante il fondamentale successo contro la formazione lariana di misura, lo scorso giovedì, la compagine allenata da Filippo Inzaghi ha subìto una lezione di calcio dal Frosinone , capolista indiscussa del torneo, capace di rifilare ben tre reti alla compagine calabrese, distaccandosi ulteriormente in classifica. Queste le dichiarazioni di Crisetig su Radio Touring

“Siamo un bel gruppo, tutti si sentono parte di qualcosa di importante. Abbiamo un obiettivo comune. C’è chi giocherà di più e chi di meno, ma alla lunga tutti saremo importante. Sapevamo che avremmo potuto incontrare qualche difficoltà, ma siamo stati bravi a dare sempre il massimo e non mollare anche nei momenti difficili della stagione. Quando c’è voglia di mettersi in discussione e allenarsi al massimo, i risultati vengono. - continua Crisetig – Il Frosinone è un’ottima squadra, una di quelle che gioca meglio, ma lo scontro diretto è stato equilibrato e deciso solo dagli episodi nonostante il risultato dica altro. Gagliolo? Riccardo è un grande difensore. Chi giocherà al suo posto si farà sicuramente trovare pronto come hanno dimostrato gli altri quando hanno giocato."